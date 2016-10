Ontslag 'Big Sam' laat Rooney koud

LONDEN - Het snelle vertrek van Sam Allardyce als bondscoach van Engeland lijkt op aanvoerder Wayne Rooney weinig indruk te hebben gemaakt. ,,Het is voor ons niet iets om bezorgd over te zijn'', liet de aanvaller van Manchester United dinsdag een tikje onverschillig weten. 'Big Sam' moest vorige week na 67 dagen vertrekken als baas van het Engelse elftal nadat hij tegenover enkele undercoverjournalisten een aantal dubieuze uitspraken had gedaan, onder meer over illegale transferpraktijken.

Gareth Southgate fungeert voorlopig als interim-bondscoach, om te beginnen in de WK-kwalificatie tegen Malta (zaterdag) en Slovenië (dinsdag). Hij noemde Rooney, die als basisspeler bij zijn club niet helemaal onomstreden meer is, een uitstekende leider in de Engelse selectie. ,,We zullen even aan zijn aanpak moeten wennen, maar bij Jong Engeland heeft Southgate zeer goed werk gedaan'', sprak Rooney op zijn beurt lovend.

De Engelse captain zei nog wel mee te voelen met Allardyce. ,,Ik weet zeker dat hij veel spijt heeft, maar de FA heeft het besluit genomen.''