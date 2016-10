Kroatië voorlopig zonder Rakitic

ZAGREB - De Kroatische international Ivan Rakitic kan zijn land niet bijstaan in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Kosovo en Finland. De middenvelder van FC Barcelona sukkelt met een blessure aan de linkerachillespees, zo bevestigde de club dinsdag. Rakitic blijft in Barcelona om te revalideren. Het is nog onduidelijk wanneer hij weer fit zal zijn.

Door ANP - 4-10-2016, 13:50 (Update 4-10-2016, 13:50)

Bondscoach Ante Cacic kan ook niet over aanvoerder Luka Modric beschikken, die een knieblessure heeft opgelopen.

Het eerste WK-kwalificatieduel in groep I tussen Kroatië en Turkije eindigde in een gelijkspel: 1-1. Rakitic schoot toen voor Kroatië binnen.