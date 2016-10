Bayern voorlopig zonder Martínez

MÜNCHEN - Bayern München kan voorlopig geen beroep doen op verdediger Javier Martínez. De Spaanse international heeft een spierblessure in zijn linkerbovenbeen en is voor onbepaalde tijd uitgeschakeld, meldde de Duitse kampioen dinsdag.

Door ANP - 4-10-2016, 12:23 (Update 4-10-2016, 12:23)

Martínez liep de blessure zaterdag op in het Bundesligaduel met 1. FC Köln (1-1). De 28-jarige speler, die dit seizoen vaste waarde is in de ploeg van trainer Carlo Ancelotti, heeft zich ook moeten afmelden bij de Spaanse bondscoach Julen Lopetegui voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Italië en Albanië.