Belgische voetbalbond onderzoekt gokaffaire

BRUSSEL - De Belgische voetbalbond KBVB doet onderzoek naar de gokaffaire binnen het Belgische voetbal. De bond doet dat naar aanleiding van verschillende mediaberichten dat sommige voetbalspelers op eigen wedstrijden hebben gegokt.

3-10-2016, 20:24

Eerder lekte uit dat oud-international Olivier Deschacht wordt verdacht van het gokken op eigen wedstrijden. Ook spits Knowledge Musona van KV Oostende, middenvelder Tuur Dierckx van Antwerp FC en doelman Laurent Henkinet van Waasland-Beveren zijn in de affaire verwikkeld. Laatstgenoemde moest dat met ontslag bekopen.

In afwachting van de onderzoeksresultaten wil de bond nog niets kwijt. ,,We lopen alle procedures af, verhoren de spelers, bekijken wat we op het einde van de rit gevonden hebben en zullen dan beslissen of we disciplinaire stappen nemen'', zei Marc Rubens van de bond maandagavond.