ADO Den Haag lang zonder Meijers

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Zeljko Petrovic moet het lange tijd stellen zonder aanvoerder Aaron Meijers. De verdediger blesseerde zich vorige week in het duel met sc Heerenveen aan de knie. Nader onderzoek wees maandag uit dat de achterste kruisband is gescheurd. Voor herstel staat minimaal drie maanden.

Door ANP - 3-10-2016, 13:54 (Update 3-10-2016, 13:54)

,,Ik moet voorlopig rust houden'', meldde Meijers op het Twitteraccount van de Haagse eredivisionist. ,,Een operatie is gelukkig niet nodig, dat is positief. Ik moet rusten en dan gaan werken naar een terugkeer op het veld. De dokter zei dat het in het gunstigste geval drie maanden duurt, maar het kan ook vier tot zes maanden kosten voordat ik weer fit ben'', aldus Meijers.