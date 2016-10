Aston Villa ontslaat Di Matteo na 124 dagen

BIRMINGHAM - De roemruchte voetbalclub Aston Villa, deze zomer gedegradeerd uit de Premier League, heeft alweer afscheid genomen van trainer Roberto di Matteo. De Italiaan hield het welgeteld 124 dagen vol op de bank bij Villa, dat op het tweede niveau in elf wedstrijden pas één keer won.

Door ANP - 3-10-2016, 10:41 (Update 3-10-2016, 10:41)

Di Matteo (46) was in juni aangesteld, kort nadat de Chinese zakenman dr. Tony Xia de club had overgenomen. Hij was de opvolger van Eric Black, die weer op interim-basis de taken had waargenomen van de in maart ontslagen Fransman Rémi Garde. Black was er niet in geslaagd Villa, waar de Nederlander Leandro Bacuna speelt, voor de Premier League te behouden.

Villa gaat nu op zoek naar de vijfde trainer binnen een jaar. Steve Bruce en Mick McCarthy worden genoemd als kandidaten. Voorlopig neemt Steve Clarke het werk van Di Matteo over.