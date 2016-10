De Boer verliest met Inter bij AS Roma

ROME - Frank de Boer heeft zondag opnieuw een nederlaag geleden met Internazionale. AS Roma was de ploeg van de Nederlandse trainer in de Serie A met 2-1 de baas. Inter verloor donderdag in de Europa League al met 3-1 bij Sparta Praag, en vorig weekeinde wist de club in de Italiaanse competitie ook al niet te winnen van Bologna: 1-1.

Door ANP - 2-10-2016, 22:57 (Update 2-10-2016, 22:57)

Inter verloor door de nederlaag van zondag de aansluiting met de hoogstgeklasseerde clubs op de ranglijst. Met elf punten uit zeven wedstrijden moet De Boer voorlopig met de negende plaats genoegen nemen. Koploper Juventus heeft achttien punten.

Oranje-international Kevin Strootman deed de hele wedstrijd mee bij AS Roma, dat door de overwinning naar de derde plaats steeg. Hij zag ploeggenoot Edin Dzeko al in de vijfde minuut de score openen. Inter drong na rust aan en maakte via Ever Banega, die zijn tegenstander goed uitkapte, in de 72e minuut gelijk. De vreugde bij Inter was van korte duur. Vier minuten na de 1-1 maakte Konstantinos Manolas het winnende doelpunt voor Roma.