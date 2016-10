Berghuis meldt zich af bij Oranje

ZEIST - Bondscoach Danny Blind kan bij de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (vrijdag) en Frankrijk (maandag) geen beroep doen op Steven Berghuis. De aanvaller van Feyenoord heeft zich zondag afgemeld. Hij heeft last van een knieblessure, die hij donderdag opliep in de verloren uitwedstrijd tegen Fenerbahçe (1-0) voor de Europa League. Berghuis bleef zondag in de gewonnen uitwedstrijd tegen Willem II (0-2) al aan de kant.

Door ANP - 2-10-2016, 19:54 (Update 2-10-2016, 19:54)

Het is nog niet bekend of Blind een vervanger voor Berghuis oproept. Zonder de geblesseerde Feyenoorder telt de selectie van het Nederlands elftal nu 22 man.