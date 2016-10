AZ ook gelijk bij Sparta

ROTTERDAM - AZ is zondag verder achteropgeraakt bij de bovenste clubs in de eredivisie. De Alkmaarders verspeelden bij Sparta Rotterdam twee punten (1-1) en beleefden zo een ongelukkige week. Vorig weekeinde hield Go Ahead Eagles het team van trainer John van den Brom in de competitie ook al op een gelijkspel (2-2), en donderdag was AZ in de Europa League kansloos bij Zenit Sint-Petersburg: 5-0.

Door ANP - 2-10-2016, 18:43 (Update 2-10-2016, 19:05)

AZ is na acht speelronden gedeeld vierde, en heeft negen punten minder dan koploper Feyenoord en vier minder dan nummer twee Ajax.

Tegen Sparta leek er lange tijd niets aan de hand. Iliass Bel Hassani, die zijn honderdste eredivisiewedstrijd speelde, bracht in de zesde minuut de bal hoog voor het doel, waarna Guus Til binnen kon koppen. Het was het tweede doelpunt in twee competitiewedstrijden voor de 18-jarige Amsterdammer, die onlangs door Van den Brom bij de A-selectie werd gehaald. Til debuteerde in de vorige uitwedstrijd van AZ in de competitie (tegen Zwolle), en scoorde toen in de slotfase.

Rode kaart

AZ liet na verder uit te lopen. Fred Friday schoot de bal via een Sparta-speler in de negentiende minuut net naast, en kort daarop had ook Dabney Dos Santos moeten scoren. Sparta bleef overeind en kwam zes minuten voor rust wat gelukkig op gelijke hoogte. Een vrije trap kwam via Loris Brogno voor de voeten van Michel Breuer. De verdediger schoot van dichtbij raak: 1-1. Bel Hassani eiste tegen zijn oude club kort voor rust weer de aandacht voor zich op. Scheidsrechter Richard Liesveld had na een overtreding van Florian Pinteaux op de middenvelder een strafschop moeten geven.

Na rust werd ook Sparta vaker gevaarlijk. Beide ploegen gingen op zoek naar de winnende treffer, maar die viel niet. In blessuretijd kreeg Spartaan Denzel Dumfries nog een rode kaart (twee keer geel).