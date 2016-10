Karsdorp ruikt zijn kans in Oranje

ROTTERDAM - Rick Karsdorp meldt zich maandag vol ambitie in Noordwijk bij bondscoach Danny Blind. De rechtsback van Feyenoord hoopt komende week tijdens de trainingen een basisplaats af te dwingen voor de WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje tegen Wit-Rusland en Frankrijk. ,,Ik ga keihard trainen om te laten zien dat ik minuten wil maken'', zei Karsdorp zondag na de winst op Willem II (0-2). ,,Ik ga het de bondscoach moeilijk maken.''

Door ANP - 2-10-2016, 18:06 (Update 2-10-2016, 18:10)

De aanvallend ingestelde vleugelverdediger beseft maar al te goed dat er kansen liggen op zijn positie. Daryl Janmaat is geblesseerd en Kenny Tete zit bij Ajax op de bank. Met Joël Veltman, de huidige rechtsback van de Amsterdammers, moet Karsdorp strijden om een basisplaats. ,,Ik heb pas één keer bij Oranje gezeten en zat toen twee wedstrijden op de bank. Ik kan dus moeilijk roepen dat ik ga spelen. Maar ik ga wel met een heel goed gevoel naar Noordwijk.''

Karsdorp werd in maart vanuit Jong Oranje overgeheveld naar het 'grote' Oranje vanwege een aantal blessuregevallen. Nu heeft de verdediger zelf een plek in de selectie afgedwongen. Samen met Terence Kongolo en Steven Berghuis vertegenwoordigt hij de ongeslagen koploper van de eredivisie.

,,De vorige keer zat slechts één Feyenoorder bij Oranje, nu drie. Misschien dat de bondscoach toch meer naar ons is gaan kijken'', merkte Karsdorp terloops op. ,,We zitten in een goede 'flow' en staan vijf punten los van de nummer twee, dat wordt dus toch gezien.''

Net als Berghuis, die last heeft van zijn knie, is ook Karsdorp niet topfit. ,,Er is een zenuw geraakt in mijn bovenbeen, daardoor was zaterdag onduidelijk of ik kon spelen. We gaan nog een echo maken van mijn been, maar ik verwacht geen problemen.''