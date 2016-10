Feyenoord pakt ook in Tilburg de winst

ROTTERDAM - Feyenoord heeft zondag de achtste competitiezege op rij geboekt. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst versloeg Willem II in Tilburg met 0-2. Met de volle score van 24 punten uit acht wedstrijden gaat Feyenoord als ongeslagen koploper de interlandperiode in.

Door ANP - 2-10-2016, 16:39 (Update 2-10-2016, 16:39)

Nicolai Jörgensen opende na een kwartier de score, door een voorzet van Bilal Basaçikoglu achter zijn standbeen langs in het doel te tikken. Invaller Renato Tapia besliste de wedstrijd een kwartier voor tijd met de tweede treffer van de Rotterdammers. Kort daarna legde scheidsrechter Dennis Higler de wedstrijd even stil, toen op de tribunes vechtpartijen waren uitgebroken. Na een minuut of vijf kon de wedstrijd verdergaan.

Feyenoord heeft aan kop van de ranglijst vijf punten meer dan Ajax, PSV staat al zeven punten achter.