Bazoer twijfelgeval voor Jong Oranje

AMSTERDAM - Het is nog onduidelijk of Riechedly Bazoer met Jong Oranje tegen Jong Turkije en Jong Cyprus kan uitkomen. De middenvelder van Ajax viel zondag geblesseerd uit nadat hij had mogen invallen tijdens het thuisduel van zijn club met FC Utrecht (3-2). ,,Hij kreeg een knie van een tegenstander in zijn bovenbeen'', vertelde zijn trainer Peter Bosz. ,,Ik hoop dat het meevalt.''

Door ANP - 2-10-2016, 15:58 (Update 2-10-2016, 15:58)

De trainer van Ajax noemde het een goede zaak dat Bazoer, Kenny Tete, Jairo Riedewald en Anwar El Ghazi waarschijnlijk minuten voor Jong Oranje kunnen maken. Het viertal kreeg de afgelopen weken weinig speeltijd bij de club waar ze vorig seizoen nog basisspeler waren.

Jong Oranje neemt het donderdag op tegen Jong Turkije in het stadion van AZ. Vijf dagen later volgt een uitwedstrijd bij Jong Cyprus. De ploeg van de nieuwe bondscoach Art Langeler moet beide duels winnen om het EK te kunnen halen.