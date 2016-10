Atlético mist twee strafschoppen maar wint

VALENCIA - Niet alleen PSV heeft een probleem met strafschoppen. Atlético Madrid, tegenstander van de Eindhovenaren in de Champions League, miste er zondag in de uitwedstrijd tegen Valencia zelfs twee. Het voorkwam niet dat de ploeg van coach Diego Simeone won, met 2-0 dankzij doelpunten van Antoine Griezmann en Kevin Gameiro.

Door ANP - 2-10-2016, 14:16 (Update 2-10-2016, 14:16)

Griezmann miste kort voor rust als eerste vanaf elf meter. Kort nadat de Franse international na ruim een uur zijn ploeg op voorsprong had gezet, was het Gabi die zijn penalty gestopt zag worden door Valencia-doelman Diego Alves. In blessuretijd zorgde Gameiro voor de 2-0-eindstand.

Atlético nam door de zege voorlopig de leiding in de Spaanse Primera División, maar de concurrenten Real Madrid en FC Barcelona komen later op zondag nog in actie.