Feyenoord zonder Berghuis tegen Willem II

TILBURG - Feyenoord moet het zondag tegen Willem II stellen zonder Steven Berghuis. De vleugelspits ontbreekt in de selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst. De reden daarvan is nog niet bekend. Bilal Basaçikoglu vervangt Berghuis, die door bondscoach Danny Blind is opgeroepen voor het Nederlands elftal, in de basisopstelling.

Door ANP - 2-10-2016, 13:44 (Update 2-10-2016, 13:44)

Van Bronckhorst kiest verder voor de vertrouwde namen. Basaçikoglu vormt in Tilburg de Rotterdamse voorhoede met Nicolai Jörgensen en Jens Toornstra. De ongeslagen koploper van de eredivisie, die de maximale score van 21 punten uit zeven wedstrijden heeft, wil tegen Willem II de kater wegspoelen die het heeft overgehouden aan de nederlaag donderdag in de Europa League bij Fenerbahçe (1-0).