ANP Italiaan Prandelli trainer Valencia

VALENCIA - Cesare Prandelli is de nieuwe trainer van Valencia. De oud-bondscoach van Italië wordt maandag gepresenteerd bij de Spaanse voetbalclub. Prandelli is, na Nuno Esprito Santo, Gary Neville en Pako Ayestaran, de vierde coach in een jaar tijd bij Valencia.

Door ANP - 1-10-2016, 20:05 (Update 1-10-2016, 20:05)

Bij Valencia ondertekent de 59-jarige Prandelli een contract tot medio 2018. Het is zijn eerste voetbalklus na zijn ontslag bij het Turkse Galatasaray in november 2014. Daarvoor werkte de coach lange tijd bij Fiorentina, waarmee hij in 2007 de halve finale van de toenmalige UEFA Cup bereikte. In 2010 ging Prandelli als bondscoach van Italië aan de slag. Twee jaar later haalde hij met zijn land de finale van het EK, waarin Spanje met 4-0 te sterk was.

Valencia haalde de eerste zes wedstrijden zes punten in de competitie. Zondag, nog zonder Prandelli, ontvangt de club Atlético Madrid.