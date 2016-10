Willian en Costa schieten Chelsea langs Hull

HULL - Chelsea heeft zich zaterdag in de Engelse voetbalcompetitie hersteld van de pijnlijke nederlaag van vorige week bij Arsenal (3-0). Het team van trainer Antonio Conte wist de uitwedstrijd tegen Hull City wel te winnen: 0-2. Chelsea maakte het verschil in het laatste half uur met twee fraaie doelpunten. In de 61e minuut kapte Willian naar binnen en schoot de bal in de rechterbovenhoek. Zes minuten later maakte Diego Costa op bijna identieke wijze een treffer. De spits kreeg de bal via een verdediger voor zijn voeten en schoot de bal ook met een gekruld schot in die hoek.

Door ANP - 1-10-2016, 19:03 (Update 1-10-2016, 19:03)

Chelsea kon een overwinning goed gebruiken. De laatste zege van de Londenaren was eind augustus tegen Burnley. Daarna wist Chelsea niet te winnen van Swansea City (2-2), Liverpool (1-2) en dus Arsenal. Chelsea heeft na zeven wedstrijden dertien punten en staat daarmee in de subtop.

Patrick van Aanholt zorgde ervoor dat Sunderland een punt overhield aan de thuiswedstrijd tegen West Bromwich Albion. De Nederlander kwam in de 56e minuut als invaller binnen de lijnen en scoorde in de 87e minuut: 1-1. West Bromwich was in de eerste helft op voorsprong gekomen door de Belg Nacer Chadli. Sunderland heeft nu twee punten en deelt de laatste plaats met Stoke City, dat zondag bij Manchester United op bezoek moet.

Nordin Amrabat deed zaterdag bij Watford de hele wedstrijd mee tegen Bournemouth. Het werd 2-2. Oud-Heerenveenspeler Marten de Roon speelde met Southampton ook gelijk. Het uitduel met West Ham United eindigde in 1-1. De Roon kreeg een gele kaart. Viktor Fischer, voormalig speler van Ajax, werd na een klein uur spelen vervangen bij Middlesbrough.