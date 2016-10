Eerste averij Bayern in Bundesliga

MÜNCHEN - Bayern München heeft zaterdag in de Bundesliga de eerste averij opgelopen. Na vijf overwinningen op rij moest de titelverdediger op eigen veld genoegen nemen met 1-1 tegen FC Köln. Arjen Robben keerde na langdurig blessureleed terug in het basisteam. De Nederlandse international, die nog niet voor Oranje is opgeroepen, moest tijdens de rust zijn plaats bij de thuisploeg afstaan aan Thomas Müller. Robben maakte in de eerste 45 minuten een actieve indruk.

Door ANP - 1-10-2016, 17:54 (Update 1-10-2016, 17:54)

Bayern had voor eigen publiek nog wat goed te maken voor de midweekse nederlaag in de Champions League bij Atlético Madrid (1-0). De ploeg van trainer Carlo Ancelotti kwam tegen het verrassend sterke FC Köln echter vooral scorend vermogen tekort. Kansen kreeg de thuisploeg voldoende, maar de afronding was net niet zuiver genoeg.