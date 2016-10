Lallana mist duels met Malta en Slovenië

LIVERPOOL - Engeland kan in de komende twee kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap voetbal niet beschikken over Adam Lallana. De middenvelder van Liverpool raakte zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Swansea City geblesseerd aan zijn lies.

Door ANP - 1-10-2016, 17:54 (Update 1-10-2016, 17:55)

Trainer Jürgen Klopp van Liverpool zei na afloop van dat duel dat Lallana zeker twee weken aan de kant staat. In september maakte de international de enige treffer in de WK-kwalifcatiewedstrijd van Engeland bij Slowakije. Samen met Schotland gaat Engeland in groep F aan de leiding met drie punten.

Interim-bondscoach Gareth Southgate maakt zondag zijn selectie bekend voor de wedstrijden tegen Malta (8 oktober) en Slovenië (11 oktober).