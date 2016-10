Liverpool moeizaam langs Swansea

SWANSEA - Liverpool heeft zaterdag in de Premier League een moeizame overwinning behaald. De ploeg van de Duitse trainer Jürgen Klopp zegevierde met 2-1 bij Swansea City. James Milner maakte in de 84e minuut het winnende doelpunt. Hij benutte een strafschop. Voor Liverpool was het de vierde competitiezege op rij.

Door ANP - 1-10-2016, 15:44 (Update 1-10-2016, 15:44)

Leroy Fer had in de achtste minuut, met dank aan ploeggenoot Mike van der Hoorn, de score geopend voor Swansea. In de 54e minuut kwam Liverpool op gelijke hoogte dankzij een treffer van de Braziliaan Roberto Firmino. Fer werd bij de thuisploeg in de 72e minuut gewisseld. Van der Hoorn speelde de gehele wedstrijd. De oud-Ajacied miste in de extra tijd nog een droomkans op de gelijkmaker. Bij Liverpool moest basisspeler Georginio Wijnaldum in de 85e minuut naar de kant.

Door de late zege klom Liverpool voorlopig naar de tweede plaats op de ranglijst. Swansea bleef in de onderste regionen hangen.