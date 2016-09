Rangnick: geen contact met Engelse bond

LEIZPIG - De Duitser Ralf Rangnick heeft naar eigen zeggen deze week geen contact gehad met de Engelse voetbalbond FA over de vacature van bondscoach. De technisch directeur van RB Leipzig bevestigde vrijdag kort voor de competitiewedstrijd van zijn club tegen FC Augsburg wel dat hij in de zomer met de FA heeft gesproken. ,,Het was een goed gesprek van twee uur'', zei Rangnick op tv-zender Sky.

De bond gaf toen echter de voorkeur aan Sam Allardyce, die de opgestapte Roy Hodgson opvolgde als bondscoach van het Engelse elftal. Na slechts één interland is Allardyce echter al ontslagen, wegens corrupte activiteiten die door undercover-journalisten van The Daily Telegraph aan het licht werden gebracht.

Engelse media denken dat Rangnick vanwege zijn onberispelijke reputatie en successen als trainer nu opnieuw kandidaat is als bondscoach. De 58-jarige Duitser spreekt bovendien vloeiend Engels. Rangnick zei vrijdag dat hij op dit moment geen interesse heeft om naar Engeland te gaan.