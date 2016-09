Feyenoord wil kater wegspoelen in Tilburg

ANP Feyenoord wil kater wegspoelen in Tilburg

ROTTERDAM - Feyenoord wil zondag in Tilburg tegen Willem II de kater wegspoelen die het heeft overgehouden aan de Europese nederlaag bij Fenerbahçe. De trotse koploper van de eredivisie ging donderdag in Istanbul met 1-0 onderuit, de eerste uitglijder sinds de verloren wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV van eind juli. Daarna won Feyenoord in de diverse competities negen keer op rij.

Door ANP - 30-9-2016, 18:27 (Update 30-9-2016, 18:27)

,,We moeten zondag de teleurstelling van ons af spelen en datgene laten zien wat we donderdag niet hebben gedaan'', zei trainer Giovanni van Bronckhorst vrijdag bij terugkeer in Rotterdam. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat gaan doen, want in de wedstrijden voor Fenerbahçe hebben we wél ons niveau gehaald. Als we zondag van Willem II winnen, sluiten we een drukke periode met zeven wedstrijden in drie weken op een goede manier af.''

Feyenoord hield geen blessuregevallen over aan de wedstrijd in de Europa League tegen de Turkse club. ,,We moeten zorgen dat we zondag weer fris aan de aftrap staan'', aldus Van Bronckhorst.