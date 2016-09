Opgeroepen Mathieu stopt bij Frankrijk

ANP Opgeroepen Mathieu stopt bij Frankrijk

PARIJS - De Franse verdediger Jérémy Mathieu stelt zich niet langer beschikbaar voor de nationale ploeg. De 32-jarige verdediger van FC Barcelona heeft bondscoach Didier Deschamps laten weten ruimte te willen maken voor de jeugd. ,,Tijdens het volgende WK ben ik bijna 35 jaar, het wordt dus heel moeilijk voor mij'', zei hij vrijdagavond tegen de Franse krant l'Equipe.

Door ANP - 30-9-2016, 17:56 (Update 30-9-2016, 20:57)

Eerder op de dag had de Franse voetbalbond FFF in een korte verklaring gemeld dat bondscoach Didier Deschamps de verdediger van Barcelona na een gesprek uit de selectie heeft geschrapt. Een reden daarvoor werd niet genoemd. Mathieu behoorde tot de selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bulgarije en het Nederlands elftal die Deschamps donderdag had gepresenteerd. Eliaquim Mangala, door Manchester City uitgeleend aan Valencia, vervangt hem in de selectie.

Mathieu kwam vijf keer in actie voor 'Les Bleus'. Hij miste het EK in eigen land vanwege een kuitblessure. ,,Ik heb tijdens mijn carrière weinig geluk gehad met de nationale ploeg'', aldus de verdediger.