ANP Geen straf voor Rostov na incident met banaan

NYON - De Europese voetbalbond UEFA gaat niet optreden tegen FK Rostov nadat er een banaan op het veld werd gegooid tijdens de wedstrijd tegen PSV woensdag in de Champions League. ,,Er wordt geen disciplinair onderzoek geopend naar aanleiding van deze wedstrijd'', liet de UEFA vrijdag weten in een korte verklaring. Een toelichting wenst de voetbalbond niet te geven.

Door ANP - 30-9-2016, 16:48 (Update 30-9-2016, 16:48)

Televisiecamera's registreerden dat in de eerste helft een banaan op het veld in Rostov lag. Het vermoeden bestaat dat de donkere PSV-back Jetro Willems het doelwit was van de actie uit het publiek. Vanwege een eerdere sanctie van de UEFA voor racistisch gedrag van de Russische fans beloofde de bond extra scherp te zijn.

Vorig jaar werd Feyenoord wel bestraft omdat vanuit het Rotterdamse publiek een opblaasbanaan op het veld was gegooid in een Europees duel met AS Roma. De Rotterdamse club wist de UEFA en het sporttribunaal niet te overtuigen dat het ging om een ludiek in plaats van een racistisch motief.