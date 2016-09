Bazoer, Tete en Riedewald bij Jong Oranje

ANP Bazoer, Tete en Riedewald bij Jong Oranje

ZEIST - Riechedly Bazoer, Kenny Tete en Jairo Riedewald zijn opgenomen in de selectie van Jong Oranje voor de EK-kwalificatieduels met Turkije en Cyprus. De drie spelers hebben dit seizoen hun basisplaats verloren bij Ajax en maken daarom geen deel meer uit van het Nederlands elftal.

Door ANP - 30-9-2016, 13:31 (Update 30-9-2016, 13:56)

Danny Blind, de bondscoach van Oranje, betreurt dat het trio even op een zijspoor is geraakt bij Ajax. ,,Maar als je niet speelt, dan moet je knokken en zorgen dat zoiets verandert'', zei hij. ,,Ik had plannen met Bazoer voor een bepaalde positie en Tete is in mijn ogen een heel goede verdediger. Daarom heb ik hem toch nog in mijn voorselectie opgenomen.''

Art Langeler, de nieuwe bondscoach van Jong Oranje, heeft 23 spelers geselecteerd. Voor Oussama Idrissi (FC Groningen), Steven Bergwijn (PSV) en Donny van de Beek (Ajax) betekent dit de eerste uitverkiezing.

EK halen

Jong Oranje neemt het komende donderdag op tegen Turkije in het stadion van AZ. Vijf dagen later speelt het Nederlands elftal voor spelers onder 21 jaar in en tegen Cyprus het laatste duel in de kwalificatiereeks voor het EK 2017. De ploeg van Langeler moet beide duels winnen om het EK te kunnen halen.

Selectie Jong Oranje: Nathan Aké (AFC Bournemouth), Riechedly Bazoer (Ajax), Donny van de Beek (Ajax), Steven Bergwijn (PSV), Joshua Brenet (PSV), Dabney Dos Santos (AZ), Anwar El-Ghazi (Ajax), Maarten de Fockert (sc Heerenveen), Timothy Fosu-Mensah (Manchester United FC), Mickey van der Hart (PEC Zwolle), Hans Hateboer (FC Groningen), Wesley Hoedt (S.S. Lazio), Oussama Idrissi (FC Groningen), Hidde Jurjus (PSV), Ricardo Kishna (S.S. Lazio), Derrick Luckassen (AZ), Joris van Overeem (AZ), Jaïro Riedewald (Ajax), Karim Rekik (Olympique Marseille), Jeremiah St. Juste (sc Heerenveen), Kenny Tete (Ajax), Vincent Vermeij (Heracles Almelo) en Tonny Vilhena (Feyenoord).