ANP Strootman scoort en wint met AS Roma

ROME - Mede dankzij een doelpunt van Kevin Strootman heeft AS Roma donderdag het groepsduel in de Europa League met het Roemeense Astra met 4-0 gewonnen. Strootman opende na een kwartier de score, uit een vrije trap van Francesco Totti. De aanvoerder had, twee dagen na zijn veertigste verjaardag, later ook een aandeel in twee andere doelpunten. Roma kwam door de zege aan de leiding in groep E.

Door ANP - 29-9-2016, 23:12 (Update 29-9-2016, 23:12)

Behalve Strootman scoorden Federico Fazio en Mohamed Salah voor de Romeinen, terwijl Fabrizio Silva nog meehielp met een eigen doelpunt. Het andere groepsduel, tussen Austria Wien en Viktoria Plzen, eindigde onbeslist: 0-0.