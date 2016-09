Onherkenbaar Feyenoord onderuit in Istanbul

ISTANBUL - Feyenoord heeft de droomstart in de Europa League geen vervolg kunnen geven. Twee weken na de verrassende overwinning op Manchester United (1-0) ging de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst in Istanbul onderuit tegen Fenerbahçe: 1-0. Uitgerekend Dirk Kuijt, de Katwijker die tussen 2012 en 2015 voor de Turkse topclub speelde, leidde de Rotterdamse ondergang in.

Door ANP - 29-9-2016, 23:05 (Update 29-9-2016, 23:13)

Feyenoord speelde onherkenbaar in het matig gevulde Sükrü Saracoglu-stadion. De ploeg die in de eredivisie de overwinningen aaneen rijgt, kwam tegen Fenerbahçe amper in het stuk voor. Wat halve kansjes, meer wist de koploper van de Nederlandse competitie niet af te dwingen. De ploeg die eerder ManUnited aftroefde in De Kuip, werd donderdag zelf keer op keer in de problemen gebracht door het elftal van trainer Dick Advocaat, vorig seizoen nog topadviseur in Rotterdam.

Veel gevaar bij de thuisploeg kwam van Jeremain Lens. De snelle rechtsbuiten bezorgde de defensie van Feyenoord handenvol werk. Karim El Ahmadi en Terence Kongolo moesten dat al voor rust bekopen met een gele kaart. Een fout van Kuijt leidde tot de 1-0 voor zijn oude club. De 36-jarige aanvoerder verspeelde de bal in de achttiende minuut kort voor de middenlijn aan de felle Lens. Via Ozan Tufan kwam de bal bij spits Emmanuel Emenike, die doelman Brad Jones klopte met een schot in de lange hoek: 1-0.

Hopen op punt

Feyenoord zette daar bijzonder weinig tegenover. Met de Turkse jeugdinternational Bilal Basaçikoglu voor de tegenvallende Steven Berghuis hoopte Van Bronckhorst in het laatste half uur iets te forceren. Spits Nicolai Jörgensen was in de 72e minuut dichtbij de gelijkmaker, maar zijn lobje over Demirel werd voor de lijn weggehaald door Martin Skrtel.

De Rotterdammers mochten tot de laatste seconde hopen op een punt, omdat Fenerbahçe verzuimde de wedstrijd te beslissen. De thuisclub kreeg kansen genoeg, de grootste voor Lens na een lange sprint vanaf eigen helft. Hij tikte de bal naast, terwijl de net ingevallen Robin van Persie er wellicht beter voor stond. Feyenoord kwam daarna echter niet meer in de buurt van de gelijkmaker.