ANP Southampton wacht beschuldiging coach af

SOUTHAMPTON - De assistent-coach van Southampton is de volgende beschuldigde in een corruptiezaak, die door de Engelse krant The Telegraph dag na dag wordt onthuld. De club, waar Ronald Koeman vorig jaar nog trainer was, meldt donderdag dat assistent Eric Black vrijdag aan de beurt is in een affaire, die al leidde tot het ontslag van de Engelse bondscoach Sam Allardyce en Barnsley's assistent coach Tommy Wright.

Door ANP - 29-9-2016, 22:54 (Update 29-9-2016, 22:54)

,,Southampton is vandaag verteld dat The Telegraph vrijdag als onderdeel van een reeks onthullingen een artikel publiceert over onze assistent-manager Eric Black'', meldt de club op de website. ,,We hebben de krant verzocht het artikel te mogen lezen maar dat is geweigerd. Daarop hebben we contact gezocht met de voetbalbond FA en de Premier League, met wie we in deze zaak zullen samenwerken.''

Black is sinds de zomer in dienst van Southampton als assistent van Claude Puel.