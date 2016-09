Ronaldo moet Portugal uit 'party-modus' halen

ANP Ronaldo moet Portugal uit 'party-modus' halen

LISSABON - Cristiano Ronaldo keert voor de komende twee WK-kwalificatiewedstrijden terug in de selectie van Portugal. De superster van Real Madrid miste de openingswedstrijd tegen Zwitserland, vanwege de knieblessure die hij had opgelopen tijdens de gewonnen EK-finale tegen Frankrijk. Zonder Ronaldo verloor de Europees kampioen begin deze maand in Basel met 2-0.

Door ANP - 29-9-2016, 22:39 (Update 29-9-2016, 22:39)

De aanvoerder van het Portugese elftal heeft de afgelopen weken bij Real Madrid weer heel wat speelminuten gemaakt. Santos riep hem daarom donderdag op voor de wedstrijden tegen Andorra en de Faeröer-eilanden, op 7 en 10 oktober. Ook middenvelder Renato Sanches van Bayern München keert terug in de selectie. Aanvaller Gelson Martins van Sporting Portugal, geboren in Kaapverdië, kan debuteren in de nationale ploeg.

,,We moeten het EK en de party-modus achter ons laten'', zei Santos. ,,Die relaxte houding kan niet meer, zoiets als tegen Zwitserland mag niet meer gebeuren. Een kwalificatiereeks is iets heel anders dan een toernooi.''