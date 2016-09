Ajax boekt zege met Europees perspectief

ANP Ajax verslaat Standard Luik

AMSTERDAM - Ajax verschafte zich donderdag met een benauwde zege op Standard Luik (1-0) al vroeg in de groepsfase een fraai uitzicht op een verblijf na de winterstop in de Europa League. Kasper Dolberg, nog altijd maar achttien jaar jong, maakte de enige treffer. Hij deed dat op aangeven van de soms ongrijpbare Bertrand Traoré.

Door ANP - 29-9-2016, 20:57 (Update 29-9-2016, 21:17)

Ajax leidt de poule me twee punten voorsprong op Celta de Vigo, de tegenstander in de komende twee Europese duels. Standard Luik (op vijf punten) en Panathinaikos (op zes punten) zijn al snel op grote achterstand beland.

Trainer Peter Bosz durfde het aan om ook tegen een opponent van het kaliber Standard Luik met Lasse Schöne als verdedigende middenvelder en Daley Sinkgraven als linksback te beginnen. Want als wij de bal hebben dan kunnen zij niet aanvallen, herhaalde hij een oude wijsheid van Johan Cruijff. Beide spelers slaagden aanvankelijk voor een nieuwe test op een positie waar ze tot voor kort niet eens aan dachten. Maar toen Ajax het na een klein uurtje steeds lastiger kreeg moest Schöne plaatsmaken voor Jairo Riedewald.

Initiatief

Ajax nam al snel het initiatief en zag Davy Klaassen in kansrijke positie op doelman Jean-François Gillet stuiten en Davinson Sánchez rakelings naast schieten. In de 29e minuut was wel raak toen Bertrand Traoré spits Kasper Dolberg succesvol wegstuurde. De Deense tiener, volgens zijn trainer nog niet rijp voor drie hele wedstrijden in de week, schoot beheerst raak (1-0). Even voor rust sneed Traoré opnieuw door de defensie van de tienvoudig kampioen van België maar kreeg Dolberg de bal net niet bij Klaassen.

Ajax speelde nagenoeg met dezelfde ploeg als zaterdag tegen PEC Zwolle. Alleen de geschorste Hakim Ziyech was niet beschikbaar. Hij werd vervangen door Nemanja Gudelj, die niet kon camoufleren dat hij niet zo creatief is als de van FC Twente overgekomen spelmaker. Ook Klaassen kwam niet veel verder dan hard werken en zo verloor het aanvalsspel van Ajax na rust steeds meer aan brille. Niet de thuisploeg maar de bekerwinnaar van België drong steeds meer aan. Tot veel kansen leidde het offensief van Standard Luik niet. Maar Ajax ontsnapte in de slotfase toen invaller Isaac Mbenza met een geweldige knal de paal raakte.