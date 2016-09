Verkoudheid houdt Huntelaar aan de kant

ANP Verkoudheid houdt Huntelaar aan de kant

GELSENKIRCHEN - Door een stevige verkoudheid zit Klaas-Jan Huntelaar donderdagavond niet bij de wedstrijdselectie van Schalke 04 voor het duel met Red Bull Salzburg in de Europa League. De Duitse club heeft dat laten weten na bekendmaking van de opstelling voor de wedstrijd. Max Meyer is de vervanger van de Nederlander in de spits van Schalke.

Door ANP - 29-9-2016, 18:09 (Update 29-9-2016, 18:09)

Het zit Schalke 04 dit seizoen sowieso nog niet mee. De club verloor in de Duitse competitie alle vijf de gespeelde duels tot dusver. De club uit Gelsenkirchen staat daarom stijf onderaan in de Bundesliga.

In de eerste speelronde van de Europa League had de ploeg meer geluk. Op bezoek in Frankrijk werd OGC Nice met 1-0 verslagen.