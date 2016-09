Barnsley schorst assistent na onthulling

ANP Barnsley schorst assistent na onthulling

BARNSLEY - Tommy Wright is door Barnsley voorlopig geschorst. De Engelse club neemt die maatregel na de onthullingen woensdagavond in The Telegraph over het corruptieschandaal in het Engelse voetbal. Barnsley heeft Wright op non-actief gezet totdat intern onderzoek naar de beschuldigingen is afgerond.

Door ANP - 29-9-2016, 8:06 (Update 29-9-2016, 8:06)

Wright zou hebben gezegd een investeringsmaatschappij in het verre Oosten, die wilde profiteren van transfers, te willen helpen. Daarvoor zou hij een flinke beloning krijgen.

Eerder deze week werd bondscoach Sam Allardyce door onthullingen van de krant in opspraak gebracht. Dat leidde vervolgens tot zijn ontslag. The Telegraph kondigde kort later al aan dat nog meer trainers vatbaar waren voor bedrog. Woensdag werd duidelijk dat het onder anderen om Jimmy Floyd Hasselbaink, de Nederlandse manager van Queens Park Rangers (QPR), ging. Hij zou hebben onderhandeld met undercover-journalisten over een bonus van 55.000 pond (64.000 euro) om te bemiddelen in transfers van spelers naar zijn club.

Hasselbaink ontkent, net als Wright. QPR doet onderzoek en houdt voorlopig vertrouwen in de Nederlandse trainer.