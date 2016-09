Walcott bezorgt Arsenal zege

LONDEN/SOFIA - Theo Walcott heeft zijn club Arsenal woensdagavond de winst bezorgd in het groepsduel met FC Basel in de Champions League. De Engelse middenvelder maakte beide doelpunten in de wedstrijd, die werd geleid door de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie: 2-0.

Door ANP - 28-9-2016, 23:01 (Update 28-9-2016, 23:01)

Walcott kopte al na zeven minuten raak en verdubbelde de score met een schot dat via de paal in de verre hoek belandde.

In de andere groepswedstrijd maakte Paris Saint-Germain (PSG) een achterstand goed tegen de Bulgaarse kampioen Ludogorets. De Braziliaan Natanael zorgde in Sofia voor de openingstreffer uit een vrije trap. Blaise Matuidi en Edinson Cavani (twee keer) herstelden de orde. Cosmin Moti miste een strafschop voor Ludogorets.

Na twee wedstrijden gaan Arsenal en PSG met ieder vier punten aan de leiding in de poule.