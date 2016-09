Van den Brom wil realistisch AZ zien

SINT-PETERSBURG - AZ gaat zich donderdag in de Europa League tegen Zenit Sint-Petersburg niet direct aanpassen. ,,Ik houd niet van die term'', zei trainer John van den Brom in een vooruitblik op de website van de club. ,,Liever zeg ik dat we realistisch gaan spelen. We benaderen deze wedstrijd zoals alle internationale duels. En wij krijgen toch altijd wel de kansen.''

Door ANP - 28-9-2016, 20:44 (Update 28-9-2016, 20:49)

Van den Brom noemde Zenit de favoriet in de groep. ,,Dat heb ik meteen gezegd toen de loting bekend werd. Als je alleen al de begrotingen naast elkaar legt. Je merkt hier aan alles hoe groot deze club is. Ze hebben enorme mogelijkheden een goed team neer te zetten.'' Als beste speler bij de Russische opponent noemde hij de Belg Axel Witsel.

In het eerste duel in de groepsfase speelde AZ thuis gelijk tegen het Ierse Dundalk FC. ,,Omdat we in dat duel twee punten hebben laten liggen moeten we die nu ergens anders oppakken’’, aldus Van den Brom. ,,En daar heb ik alle vertrouwen in. Tegen Zenit moeten we gaan profiteren van de ruimte die we ongetwijfeld krijgen.’’

Alireza Jahanbakhsh (lies) en Mattias Johansson (enkel) zijn in Nederland achtergebleven. Johansson wordt vervangen door Fernando Lewis. Stijn Wuytens, die in het eerste duel een aanvankelijk ernstig uitziende hoofdblessure opliep, is weer terug in de selectie. Van den Brom: ,,Hij heeft geen angst meer en kan gewoon spelen.’’