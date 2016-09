Advocaat heeft zege op Feyenoord nodig

ANP Advocaat heeft zege op Feyenoord nodig

ISTANBUL - Fenerbahçe heeft donderdag een zege op Feyenoord nodig. Dat zei Dick Advocaat, de coach van de Turkse club, woensdag tijdens de persconferentie. De Turkse club treft de Rotterdammers donderdag in eigen huis in de Europa League. ,,Manchester United blijft topfavoriet in deze poule. De andere ploegen moeten vechten om de tweede plaats. Door de winst van Feyenoord op United moeten wij morgen winnen.''

Door ANP - 28-9-2016, 15:09 (Update 28-9-2016, 15:50)

Advocaat kijkt uit naar het duel met de club uit Rotterdam, die hij ook liefheeft, zo zei hij tegen de Turkse journalisten. ,,Het is niet emotioneel om tegen Giovanni van Bronckhorst te spelen. Giovanni en ik kennen elkaar heel lang, maar morgen willen we winnen.''

De ontmoeting tussen beide coaches is pikant, omdat Advocaat vorig seizoen nog adviseur was bij Feyenoord. Hij benadrukt zelf dat die rol maar gering was. ,,Het enige wat ik heb gedaan is meepraten over het elftal. Alle credits gaan naar de staf.''

Kansen

Hoewel Feyenoord heel goed aan het seizoen is begonnen, ziet Advocaat kansen. ,,Wij spelen thuis en moeten winnen. Feyenoord heeft het in uitwedstrijden altijd lastiger dan thuis.''

De coach wilde woensdag niet niet zeggen of Robin van Persie in actie komt. ,,Wij zitten niet in de situatie dat we kunnen rouleren. De beste elf spelen.'' Fenerbahçe speelde in het eerste duel in groep A gelijk bij Zorja Loegansk.