ANP 'Meer voetbalmanagers verdacht van corruptie'

LONDEN - De ontslagen bondscoach Sam Allardyce is niet de enige voetbalmanager in het Engelse voetbal die gevoelig is voor omkoping. Volgens de Britse krant Daily Telegraph hebben minstens nog acht huidige en voormalige coaches van clubs uit de Premier League smeergeld ontvangen bij transfers van spelers.

Door ANP - 28-9-2016, 8:12 (Update 28-9-2016, 8:12)

De krant noemde nog geen namen, maar onthulde woensdag wel in het geheim opgenomen gesprekken met voetbalmakelaars. Die vertellen onomwonden over 'inhalige' coaches die illegale betalingen accepteren bij spelerstransfers en geld soms cash ontvangen.

De gesprekken zijn opgenomen door dezelfde undercoverjournalisten die Allardyce ontmaskerden. De nietsvermoedende 'Big Sam' vertelde aan de journalisten, die zich voordeden als Aziatische ondernemers, hoe ze de internationale transferregels konden omzeilen en bedong 400.000 pond (zo'n 462.000 euro) voor zijn adviezen en tips.