Hartklachten houden Dempsey aan de kant

ANP Hartklachten houden Dempsey aan de kant

SEATTLE - Voor de Amerikaanse international Clint Dempsey zit het seizoen er al op. De 33-jarige aanvaller van Seattle Sounders moet voorlopig aan de kant blijven vanwege hartritmestoornissen. De kwaal werd eind vorige maand bij hem ontdekt. Sindsdien kwam hij al niet meer in actie.

Door ANP - 28-9-2016, 7:38 (Update 28-9-2016, 7:38)

Dempsey mist door zijn hartklachten het restant van het seizoen in de Major League Soccer en twee WK-kwalificatiewedstrijden met de Amerikaanse ploeg. De voormalige speler van Fulham en Tottenham Hotspur kwam in 130 interlands 52 keer tot scoren. Hij hoopt in 2017 zijn rentree te kunnen maken in het professionele voetbal.