ANP Tottenham heeft Janssen niet nodig

MOSKOU - Tottenham Hotspur heeft dinsdagavond in groep E van de Champions League de eerste zege behaald. De door blessures danig verzwakte Engelse ploeg won op bezoek bij CSKA Moskou met 1-0. Het doelpunt kwam in de 71e minuut op naam van Son Heung-min na een uitstekende pass van Erik Lamela. Met de knappe zege namen de Londenaren revanche voor de smadelijke thuisnederlaag twee weken geleden tegen AS Monaco (1-2).

Door ANP - 27-9-2016, 22:53 (Update 27-9-2016, 22:53)

Vincent Janssen kon de Spurs in Rusland niet aan een doelpunt helpen. De ex-aanvaller van AZ mocht als vervanger van de geblesseerde Harry Kane ruim een uur meedoen. Hij bleef echter droog staan. Son Heung-min daarentegen toonde wel zijn scorend vermogen, nadat hij zaterdag tegen Middlesbrough (1-2) ook al twee keer doel had getroffen.

In de andere groepswedstrijd gaf Leverkusen bij AS Monaco diep in blessuretijd de zege weg (1-1). De zeer late gelijkmaker kwam op naam van Kamil Glik. Javier Hernandez had in de 73e minuut namens de Duitse bezoekers de score geopend.