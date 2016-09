Aziatische verkiezing voor FIFA afgeblazen

PANAJI - De Aziatische voetballanden hebben dinsdag de verkiezing van hun leden in het FIFA-bestuur gedwarsboomd. Met grote meerderheid wezen ze aan het begin van het congres van de AFC, de Aziatische voetbalfederatie, de agenda af. Het belangrijkste agendapunt in de Indiase stad Panaji was de invulling van drie posities in de zogeheten 'council' van de mondiale bond.

Door ANP - 27-9-2016, 8:41 (Update 27-9-2016, 8:41)

Van de 44 leden staken er 42 het bordje met 'nee' omhoog toen voorzitter Salman bin Ebrahim Al-Khalifa vroeg of de agenda van het congres kon worden goedgekeurd. ,,De boodschap is duidelijk. Dit is waarschijnlijk het kortste congres dat ik ooit heb geleid'', zei sjeik Salman, die de speciaal voor de verkiezing belegde bijeenkomst daarna voor gesloten verklaarde.

Eén van de zeven kandidaten, Saoud Al-Mohannadi uit Qatar, kreeg zondag te horen dat hij niet mag meedoen omdat hij wordt verdacht van corruptie. Omdat er onvoldoende tijd was voor nieuwe kandidaten om zich aan te melden, besloten de Aziatische landen de verkiezing af te blazen. Al-Mohannadi werd gezien als een van de favorieten om een positie bij de FIFA te bemachtigen.