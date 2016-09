FC Barcelona en Atlético in evenwicht

BARCELONA - De topper in de Spaanse competitie tussen FC Barcelona en Atlético Madrid is woensdagavond geëindigd in een gelijkspel: 1-1. Beide ploegen wisten zo niet te profiteren van het eerste puntenverlies van koploper Real Madrid eerder op de avond tegen Villarreal (1-1).

Door ANP - 22-9-2016, 3:07 (Update 22-9-2016, 3:07)

FC Barcelona begon het duel voor eigen publiek met de droomvoorhoede Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar. Zij waren echter niet betrokken bij de treffer. Aanvoerder Andrés Iniesta stelde Ivan Rakitic in de slotfase van de eerste helft in staat om raak te koppen.

Messi maakte de wedstrijd in Camp Nou niet af. De Argentijnse aanvaller verliet het veld een half uur voor tijd met een blessure die niet ernstig oogde. Vrijwel direct na zijn vertrek werd de verdediging van de thuisploeg geklopt en bracht Ángel Correa de bezoekers op gelijke hoogte. De Argentijnse invaller passeerde met zijn schot eerste doelman Marc-André ter Stegen van FC Barcelona. Reservekeeper Jasper Cillessen keek vanaf de bank toe.

FC Barcelona houdt drie punten achterstand op Real Madrid. Atlético Madrid blijft in de competitie ongeslagen, maar speelde al drie keer gelijk en heeft nog een punt minder.