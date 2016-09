Janssen scoort voor Spurs

LONDEN - Vincent Janssen heeft woensdag in het toernooi om de League Cup gescoord voor Tottenham Hotspur. In het duel met het bescheiden Gillingham maakte hij de derde treffer, weliswaar uit een strafschop. In de Premier League scoorde de voormalig speler van AZ nog niet voor zijn nieuwe club.

Door ANP - 21-9-2016, 23:17 (Update 21-9-2016, 23:17)

De topclub won met 5-0. Oud-Ajacied Christian Eriksen maakte twee doelpunten.

De verwachting is dat Janssen de komende weken veel gaat spelen voor Tottenham, omdat eerste keus in de spits Harry Kane voorlopig geblesseerd langs de kant staat.