ANP Zege voor ADO bij NEC na strafschoppen

NIJMEGEN - ADO Den Haag is woensdagavond op bezoek bij NEC ontsnapt aan een snelle uitschakeling in het KNVB-bekertoernooi. De ploeg van trainer Zeljko Petrovic bereikte de tweede ronde na strafschoppen.

Door ANP - 21-9-2016, 22:56 (Update 21-9-2016, 22:56)

Beide clubs bleven in Nijmegen twee helften in evenwicht. In de verlenging kwam de thuisploeg nog op voorsprong. In de 105e minuut veroorzaakte Tom Beugelsdijk een strafschop die door NEC-captain Gregor Breinburg raak werd geschoten: 1-0. In de slotfase ging ADO met succes op jacht naar de gelijkmaker: in de 114e minuut zorgde Gervane Kastaneer voor 1-1.

De Duitse nieuwkomer Andre Fomitschow bij NEC was de enige die miste in de strafschoppenserie. Zijn poging werd gekeerd door ADO-reservedoelman Robert Zwinkels waarna Ruben Schaken de beslissende penalty mocht benutten.