Wisselspelers laten zich zien bij Ajax

AMSTERDAM - In zijn voortdurende zoektocht naar de beste basiself heeft trainer Peter Bosz er woensdag flink wat opties bijgekregen. Met een bijna compleet andere ploeg nam Ajax in de eerste ronde van het bekertoernooi tegen Willem II revanche voor de thuisnederlaag eerder dit seizoen in de competitie tegen de club uit Tilburg (5-0).

Door ANP - 21-9-2016, 22:50 (Update 21-9-2016, 22:50)

Van alle Ajax-spelers die aan de aftrap verschenen in de ArenA begonnen alleen Kenny Tete en Riechedly Bazoer vorige maand ook aan de mislukte competitiewedstrijd tegen Willem II (1-2). Beide spelers, vorig seizoen doorgedrongen tot Oranje, verloren daarna hun basisplaats bij de recordkampioen van Nederland.

Trainer Bosz wil het bekertoernooi graag winnen, vertelde hij dinsdag. Toch koos hij vergeleken met het duel van zondag met Heracles Almelo voor maar liefst tien andere spelers. Alleen Hakim Ziyech mocht weer beginnen, maar dan op zijn favoriete positie op het middenveld. Davy Klaassen, Joël Veltman, Mitchell Dijks, Nemanja Gudelj en Bertrand Traoré maakten niet eens deel uit van de selectie. Amin Younes, Jairo Riedewald, André Onana, Nick Viergever en Davinson Sánchez begonnen voor de zekerheid op de bank.

Ze zagen dat Daley Sinkgraven tegen een ploeg als Willem II heel goed als linksback kan spelen. Kasper Dolberg scoorde weer een ruime voldoende als spits en rechtsback Kenny Tete was weer net zo lastig te passeren als vorig seizoen. Ziyech greep de mogelijkheid aan om te laten zien dat hij beter op het middenveld dan stijf aan de rechterkant kan spelen. Hij bereidde 1-0 en 2-0 van zijn ploeg voor uit en tekende zelf voor 3-0. Riechedly Bazoer legde in een hard schot al zijn frustraties over een verloren basisplaats (1-0). Matthijs de Ligt, vorige maand zeventien jaar geworden, debuteerde met een rake kopbal (2-0).

Ajax vermaakte het publiek met een serie hoogstandjes. Na een rode kaart voor Anouar Kali, op aandringen van de videoscheidsrechter, mocht Hakim Ziyech zijn eerste treffer voor zijn nieuwe club vieren (3-0). Hij mocht meteen naar de kant voor Abdelhak Nouri, die na de 4-0 van Schöne voor 5-0 tekende.