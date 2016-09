Kali krijgt rood na tip videoscheidsrechter

AMSTERDAM - Anouar Kali had woensdagavond de twijfelachtige eer om als eerste speler van de eredivisie op basis van een beslissing van een videoscheidsrechter een rode kaart te krijgen. De middenvelder van Willem II maakte in het bekerduel met Ajax een overtreding op Lasse Schöne. Scheidsrechter Danny Makkelie trok aanvankelijk een gele kaart maar kwam even later terug op zijn beslissing en koos voor rood. Het kan niet anders dan dat hij door videoscheidsrechter Pol van Boekel getipt is.

Door ANP - 21-9-2016, 22:23 (Update 21-9-2016, 22:23)

Het is voor het eerst woensdag dat er een videoscheidsrechter actief is bij een serieuze wedstrijd op het hoogste niveau in Nederland. Donderdag wisselen Makkelie en Van Boekel van functie en zit Makkelie voor een televisiescherm. De KNVB hoopt in het seizoen 2018/2019 in de eredivisie structureel met videoscheidsrechters te werken.