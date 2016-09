Basisplaats voor Siem de Jong bij PSV

EINDHOVEN - Siem de Jong maakt woensdagavond met een basisplaats zijn debuut voor PSV. Trainer Phillip Cocu heeft de hulp van de nieuwkomer ingeschakeld voor het bekerduel met Roda JC omdat hij geen beroep kan doen op de geschorste Luuk de Jong (de jongere broer van Siem) en de geblesseerde Jürgen Locadia.

Door ANP - 21-9-2016, 17:58 (Update 21-9-2016, 17:58)

Siem de Jong is terug na lang blessureleed en wordt dit seizoen gehuurd van Newcastle United. Met Gastón Pereiro en Steven Bergwijn vormt hij woensdag in Eindhoven de voorhoede van de landskampioen.

Op het middenveld is er een basisplaats voor Bart Ramselaar in plaats van Andrés Guardado. In de achterhoede speelt Joshua Brenet als linksback in plaats van Jetro Willems en Daniel Schwaab krijgt een kans in het centrum van de verdediging op de plek van Héctor Moreno.

Remko Pasveer staat onder de lat van PSV. De reservekeeper verdedigt ook dit seizoen het doel van PSV in het bekertoernooi. PSV hoopt het thuispubliek voor het eerst in drie duels weer eens te kunnen trakteren op doelpunten. Tegen FC Groningen (0-0), Atlético Madrid (0-1) en Feyenoord (0-1) werd er door de ploeg niet gescoord.