EK 2020: voetbal voor iedereen

LONDEN - De UEFA heeft woensdag het logo gepresenteerd voor het Europees kampioenschap voetbal van 2020. Dat deed de nieuwe voorzitter Aleksander Ceferin in Londen, waar de twee halve finales en de finale over vier jaar worden gespeeld.

Door ANP - 21-9-2016, 14:45 (Update 21-9-2016, 14:45)

Het logo bestaat uit de Europese voetbalbeker, omringd door kleurige poppetjes die met elkaar verenigd zijn. Het thema luidt: voetbal voor iedereen. Vanwege het zestigjarige jubileum van de UEFA is het EK voor het eerst niet in één of twee landen, maar worden de wedstrijden dit keer gespeeld in dertien steden in Europa. De Amsterdam Arena is een van de EK-stadions. Daar worden drie groepsduels en één achtstefinalewedstrijd afgewerkt.

Net als dit jaar doen 24 landen mee aan het EK.