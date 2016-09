Vormer scoort en wint met Brugge in beker

BRUGGE - Club Brugge heeft zich dinsdag in België als eerste geplaatst voor de achtste finales van het bekertoernooi. Ruud Vormer had een belangrijk aandeel in de zege van 3-1 op tweedeklasser Lommel United. De oud-speler van onder meer AZ en Feyenoord maakte in de 38e minuut gelijk: 1-1. Lommel was in de 26e minuut via Jason Adesanya op voorsprong gekomen.

Door ANP - 20-9-2016, 22:20 (Update 20-9-2016, 22:20)

Club Brugge stond bij rust voor. In blessuretijd zorgde Felipe Gedoz voor de 2-1. Oud-NEC'er Anthony Limbombe maakte na ruim een uur spelen het derde doelpunt voor de regerend landskampioen. Voor Limbombe was het zijn eerste officiële doelpunt sinds hij deze zomer voor Brugge uitkomt.

Anderlecht speelt woensdag in de beker tegen Leuven. Standard Luik, tegenstander van Ajax in de Europa League, moet op bezoek bij ASV Geel.