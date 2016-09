Hunte leidt VVV in beker langs NAC

ANP Hunte leidt VVV in beker langs NAC

BREDA - Het bekeravontuur voor NAC Breda zit er dit seizoen snel op. De titelkandidaat in de Jupiler League ging dinsdag in eigen stadion in de eerste ronde onderuit tegen VVV-Venlo (0-2), dat in de competitie drie van de laatste vier wedstrijden verloor en is teruggezakt naar de zevende plaats.

Door ANP - 20-9-2016, 20:34 (Update 20-9-2016, 20:34)

In de beker lukte het de ploeg van trainer Maurice Steijn om de negatieve reeks te doorbreken. Dat was voor een groot deel te danken aan Torino Hunte. De 25-jarige aanvaller opende in de 28e minuut de score en ruim tien minuten later verdubbelde hij de voorsprong.

Met een dubbele wissel aan het begin van de tweede helft probeerde het tegenvallende NAC terug in de wedstrijd te komen. Maar ook Robbie Haemhouts en Thomas Agyepong konden hun ploeg niet helpen, zodat NAC zich nu al helemaal op de competitie kan richten. Na zeven wedstrijden staan de Brabanders drie punten achter op koploper Jong PSV.