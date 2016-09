De Vrij in voorselectie Nederlands elftal

ZEIST - Bondscoach Danny Blind heeft Stefan de Vrij dinsdag opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de twee komende WK-kwalificatiewedstrijden, tegen Wit-Rusland en Frankrijk. De 24-jarige verdediger van de Italiaanse club Lazio stond bijna een jaar aan de kant vanwege een knieblessure. De Vrij speelde op 6 september vorig jaar tegen Turkije zijn laatste interland voor Oranje.

Door ANP - 20-9-2016, 15:09 (Update 20-9-2016, 15:30)

De oud-Feyenoorder haakte tegen de Turken in de rust af, omdat hij opnieuw last had gekregen van de knie waaraan hij al eerder geblesseerd was. Het bleek het begin van een lange afwezigheid. De Vrij ging begin november onder het mes en kwam de rest van het seizoen niet meer in actie. De dertigvoudig international maakte in de voorbereiding op het nieuwe voetbaljaar zijn rentree en is inmiddels weer basisspeler bij Lazio.

Blind heeft in totaal 29 spelers opgenomen in zijn voorselectie voor de wedstrijden op 7 oktober in De Kuip tegen Wit-Rusland en drie dagen later in Amsterdam tegen Frankrijk. Daartoe behoren vier keepers, onder wie Michel Vorm van Tottenham Hotspur. Andere opvallende namen zijn middenvelder Vurnon Anita, die met Newcastle United op het tweede niveau in Engeland speelt, en rechtsback Kenny Tete die bij Ajax op de bank is beland.

De bondscoach maakt volgende week vrijdag in Zeist zijn definitieve selectie bekend. Oranje begon de weg die naar het WK van 2018 in Rusland moet leiden begin deze maand met een gelijkspel in en tegen Zweden (1-1).

