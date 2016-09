Ronaldo en Bale terug bij Real Madrid

MADRID - Real Madrid kan woensdag tegen Villarreal weer beschikken over Cristiano Ronaldo en Gareth Bale. De twee grootste vedettes van de Spaanse topclub misten zondag de gewonnen uitwedstrijd tegen Espanyol (0-2). Ronaldo bleef met een griepje achter in Madrid, Bale ondervond nog te veel hinder van de heupblessure die hij een paar dagen eerder had opgelopen in de confrontatie met Sporting Portugal in de Champions League.

Door ANP - 19-9-2016, 15:31 (Update 19-9-2016, 15:31)

De twee aanvallers sloten maandag weer aan op de training. Trainer Zinedine Zidane kan de Portugees en Welshman woensdag weer opstellen als Villarreal, de nummer zes van de Primera División, naar het Estádio Santiago Bernabéu komt.

Real Madrid gaat met de maximale score van twaalf punten uit vier wedstrijden aan kop in Spanje. Achtervolger FC Barcelona, die drie punten minder heeft, ontvangt woensdag Atlético Madrid.