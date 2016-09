Legia Warschau stuurt trainer Hasi snel weg

WARSCHAU - De Poolse kampioen Legia Warschau heeft trainer Besnik Hasi ontslagen. De Kosovaarse Albanees moet al na drie maanden vertrekken vanwege de teleurstellende resultaten. Legia Warschau werd zondag in eigen stadion verslagen door Zaglebie Lubin (2-3) en zakte daardoor naar de veertiende plaats in de Ekstraklasa, de Poolse topdivisie. Assistent Aleksandar Vukovic neemt voorlopig de taken van Hasi over.

Legia Warschau werd afgelopen week in de Champions League al vernederd door Borussia Dortmund. De Duitsers wonnen woensdag met liefst 6-0 in Warschau. De Poolse kampioen had de groepsfase bereikt door drie voorrondes te overleven, allemaal wel met de nodige moeite.

Hasi (44) werd in mei ontslagen bij Anderlecht, waar hij begin 2014 John van den Brom was opgevolgd. Hij ondertekende kort daarna een contract voor twee jaar bij Legia Warschau.